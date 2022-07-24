У Кадіївці зруйнували казарму з російськими військовими: окупанти рахують втрати

24 липня 2022 , 10:04
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Українські військові завдають ворогу втрат на всіх напрямках. 23 липня вони атакували противника в окупованій Кадіївці на Луганщині.

Як ЗСУ нищать окупантів

Під удар Збройних Сил України потрапило приміщення, де перебували російські військові. Втрати окупантів ще встановлюють.

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За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішних влучань і на Донеччині. Це не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити,
– розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Крім того, під вогонь нашої артилерії потрапили російські військові у Лисичанську, які лише прибули на ротацію. Зокрема, ЗСУ атакували загін сахалінського омону. На концерт до Кобзона відправили 12 ворожих спецпризначенців.

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Автор: Софія Мінджоса