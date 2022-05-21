"Кадри для Гааги": окупанти показали запуск ракети, яка вщент розбила мирні будинки у Малині

20 травня російські окупанти завдали потужного авіаудару по Житомирській області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали майже сотня будинків, а також вокзал міста Малина.

Сьогодні російські покидьки вирішили поділитися в соцмережах доказами своїх злочинів. Причому, у публікації окупанти зазначили, що ракета начебто "знищила велику партію озброєння та техніки із США".

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Авіаудар по Малину на Житомирщині

З відео, яке, як доказ, поширив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, видно, що росіяни стріляли високоточними ракетами "Калібр" із моря.

Божевільні опублікували відео пуску крилатої ракети "Калібр" по об'єктах у Малині Житомирської області. Там їм ввижається "іноземне озброєння",

– написав він.

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Авіаудар по Малину: наслідки

Як розповів міський голова Малина Олександр Ситайло, внаслідок ворожої атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру, зруйновано один об'єкт інфраструктури, а також майже сотня житлових будинків. Крім того, поранення отримали троє мешканців міста. Наразі у населеному пункті працюють рятувальники, а також слідчо-оперативна група. У мікрорайоні, де є перебої з електропостачанням, уже проводяться ремонті роботи.

Начальник Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі національного телемарафону розповів, що Малин обстріляли трьома російськими крилатими ракетами. За його словами це перший обстріл в області за 2 тижні. Загалом, за підрахунками Бунечка, від початку війни Росія завдали збитків інфраструктурі Житомирщини на 2,5 мільярда гривень.

Наразі Житомирська область працює не лише над відновленням зруйнованих об'єктів, але й над створенням нових. Йдеться про оборонні споруди на кордоні з Білоруссю. Над цим працюють комунальні підприємства, а також відповідальні з кожного міста області. Напередодні Житомирська міська рада збирала всіх мерів міст та розподілила між кожним із них частину ділянки кордону.

Ракетні удари по Житомирщині

Попередній ракетний удар по Житомирщині відбувся 25 квітня. Тоді російські окупанти вдарили ракетами по Коростеню. Ціллю загарбників став Залізничний район міста. Унаслідок обстрілу був пошкоджений один з об'єктів залізничної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.

У ніч проти 13 квітня окупаційні війська вдарили по області балістичними ракетами. Внаслідок удару зайнялася пожежа на військовій частині.

Пізно ввечері 12 квітня армія агресора обстріляла населений пункт Чуднів. Окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту міста.

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