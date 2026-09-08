"Є відповідні рішення": Зеленський розповів, з ким зустрічався щодо кадрових змін

Президент Зеленський анонсував кадрові рішення. Він уже зустрічався головним прокурором, керівниками НАБУ і САП тощо.

Про це глава держави розповів журналістам 8 вересня.

Що відомо про кадрові рішення

Зеленський розповів, що зустрічався з керівником СБУ Покладом. Є також рішення з начальником Головного управління розвідки Іващенком і керівником Офісу Президента Будановим.

"Я думаю, всі розуміють деталі, і чому я зустрічався з ними", – зазначив президент.

Він також мав зустріч із керівниками НАБУ, САП, Генеральним прокурором України.

Також, я впевнений, ви розумієте, про що говорили. Ну і в мене була достатньо довга зустріч з Генеральним прокурором, він написав відповідну заяву і подання буде направлено Верховною Радою України,

– повідомив президент.

Нагадаємо, що генпрокурор Кравченко подав у відставку 7 вересня на тлі про розслідування справи "Карфаген", яку проводять детективи НАБУ та САП.

Про неї стало відомо ввечері 4 вересня. Правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, яку очолює посадовець Офісу Генерального прокурора України.

Учасники схеми могли забезпечувати так зване кришування мережі шахрайських кол-центрів. Йдеться про діяльність, у межах якої громадян могли ошукувати через організовані телефонні схеми. Окрім цього, злочинну організацію підозрюють у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом.