Задачі не виконані, тому хтось винен, – політтехнолог про чергові кадрові зміни в армії Росії

Росіяни намагаються щоразу знайти того, хто понесе покарання за невдачі у війні проти України. Ні про який імідж військовослужбовців там не мовиться.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Росія постійно змінює генералів, щоб потім було кого звинувачувати.

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Чому у росіян так часто змінюються генерали

Михайло Шейтельман пояснив, що у росіян просто немає вибору. Зміна військового керівництва – яскраве свідчення поганого життя.

У них є нерегулярні для них невдачі на фронті,

– наголосив він.

На його думку, Росія несе поразку навіть за умов, що Україна не веде наступальних дій.

"Владімір Путін наказав зробити щось, далі йде військове відомство, сідає Валєрій Герасимов і планує наступ, а наступ не спрацював", – зосередив увагу політтехнолог.

За його словами, невдачі у завоюванні Вугледару та Бахмуту свідчать про недолугість росіян та переоцінку власних здібностей.

І хтось повинен бути винним. Хто винен? Наприклад, Алєксандр Лапін. Яка різниця: зараз буде Лапін винен, а далі інший,

– зауважив Шейтельман.

Для росіян абсолютно не важливо, хто понесе покарання.

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Репутація росіян

Михайло Шейтельман розказав, що військові керівники не думають про імідж перед росіянами.

Перед нами? Для нас один генерал, другий генерал – все одно такі ж самі алкоголіки, тому в цьому сенсі нам все одно, з ким воювати,

– наголосив він.

За його словами, для них важливіше, що вдасться сказати Владіміру Путіну у своє виправдання.

"Що завтра Сєргей Шойгу скаже Путіну? Скаже, що винні покарані, а Лапін виявився зрадником", – зосередив увагу політтехнолог.

На його думку, у Росії все відбувається циклічно, тому у них вже є новий план дій. Росіяни не відмовляються від своїх божевільних ідей щодо захоплення українських територій. Потрібно, щоб хтось взявся їх реалізовувати – для цього потрібен новий генерал.

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