Боротьба з тими, хто "зажрався": хто командує "парадом" звільнень у російській армії

Недавно російський очільник Владімір Путін провів низку кадрових змін у міністерстві оборони Росії – когось звільнив, декого перевів на іншу посаду, а хтось опинився у в'язниці.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова пояснила 24 Каналу, що зараз відбувається боротьба з тими, хто "зажрався". Курує усіма звільненнями диктатор. Проте є той, хто іноді подає ідеї.

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"Парад" звільнень у Росії

Компанію тих, хто "зажрався" розпочинає Тімур Іванов – колишній заступник міністра оборони Росії, що потрапив до корупційного скандалу, пов'язаного зі сферою будування. Війна та будівництво на окупованих територіях стали для нього справжньою золотою жилою, зокрема, в зруйнованому росіянами Маріуполі. Ще 2019 року Іванов увійшов до рейтингу найбагатших силовиків Росії, маючи річний дохід 136,7 мільйона рублів, а реальний заробіток – 13,6 мільйона рублів. Уже 24 квітня його за рішенням суду відправили у СІЗО.

Естафету продовжує генерал-лейтенант Вадим Шамарін – ексначальник Головного управління зв'язку в російській армії. Насправді ж в окупантів немає інтернету у війську, вони розмовляють мобільним телефоном. Водночас закуповують дорогі системи зв'язку "Азарт", які непридатні для використання на фронті. Слідчі закидають арештованому Шамаріну отримання від топменеджерів Пермського телефонного заводу "Телта" хабаря у розмірі 36 мільйонів рублів. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Армія радіє їхнім арештам, водночас обурена через затримання генерала Івана Попова, колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії, яка нині веде оборонні дії у Запорізькій області. Він дуже популярний, ніхто не вірить у корупцію з його боку. Попов став жертвою Валєрія Герасімова, який зводить рахунки за літо 2023 року. Тоді генерал підтримав заколот Євгенія Пригожина. Зараз уже всі шукають Ігоря Суровікіна, але той уже кілька разів викручувався", – сказала Романова.

Під звільнення також потрапив командувач 20-ї армії Сухраб Ахмедов, якого у середовищі російських воєнкорів звинувачували у великих втратах особового складу. У грудні 2022 року він створив 155 бригаду, яка втратила 300 осіб і 50% техніки за чотири дні штурмів Павлівки Донецької області. За словами Романової, є велика кількість історій, які розповідають про його некомпетентне управління військом. Ахмедов, мабуть, купив диплом та водійське посвідчення.

"Звісно, чим більше бездарних генералів, тим краще. Тому я не вітаю арешт Ахмедова. Водночас Попов талановитий, тому добре, що його прибрали з фронту. Таке відчуття, що Міноборони накинулись на різні клани й виконують усі свої бажання: хтось мстить бойовим генералам, хтось – не бойовим генералам, хтось зображує боротьбу з корупцією, хоча насправді це перерозподіл фінансових потоків – від Міноборони до міністерства з будівництва та ФСБ. Кожний шукає власну вигоду", – наголосила Ольга Романова.

Усім курує Владімір Путін, без дозволу якого не обійшовся жодний арешт. Диктатор також постраждав від міністерства оборони Росії. Адже бунт покійного очільника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина мав передбачити та зупинити саме колишній глава Міноборони Сєргєй Шойгу. Проте вагнерівці майже дійшли до Москви, але їхній заколот буцім зупинив президент Білорусі Алєксандр Лукашенко. ПВК "Вагнера" мали б лишитися на окупованих територіях, проте відправилися у Росію, де наробили чимало галасу серед народу, зокрема грабували місцевих. Ця подія стала поштовхом, аби провести зачистки з тими, хто "зажрався".

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