Степанов і Ляшко відвідали засідання "Слуги народу": що кажуть про зміну глави МОЗ

Максим Степанов та Віктор Ляшко 17 травня відвідали засідання фракції "Слуги народу", на якому обговорили кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. Головного санітарного лікаря називають основною кандидатурою на посаду нового міністра охорони здоров'я.

На засідання "Слуги народу" Віктор Ляшко приїхав приблизно через пів години після прибуття туди Максима Степанова.

Читайте також У "Слузі народу" пояснили, чому зараз зручний час для відставки Степанова

Ляшко приїхав на засідання "слуг"

Народні депутати від "Слуги народу" 17 травня проводять засідання фракції щодо питань кадрових змін у Кабміні. Традиційно парламентарі зібралися у КВЦ "Парковий".

Ляшко, який теж приїхав туди, швидко пробіг повз журналістів, не коментуючи інформацію про можливе його призначення міністром охорони здоров'я.



Ляшко не зупинився, аби відповісти на запитання журналістів / Фото Анни Брикової, 24 канал

Віктор Ляшко приїхав на засідання фракції "Слуга народу": дивіться відео

Степанов про засідання

Натомість Максим Степанов після засідання дав короткий коментар, заявивши, що не володіє інформацією про те, чи на засіданні "слуги" голосували за його відставку. Він також зазначив, що 14 травня з Володимиром Зеленським говорив про те, що у "прем'єр-міністра" Дениса Шмигаля є бажання змінити голову МОЗ.

На запитання журналістів про кандидатуру Ляшка як свого наступника чинний міністр сказав лише таке: "Працював моїм заступником, відповідав за лабораторні центри, за епідрозслідування, програму COVAX".

Коментар Степанова після засідання "Слуги народу": дивіться відео

Можлива відставка Степанова: що відомо