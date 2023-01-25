Це лише верхівка айсберга, – політолог спрогнозував нові гучні кадрові зміни в Україні

24 січня 2023 року стало відомо про масові звільнення посадовців. Переважно звільняли заступників міністрів, радників та голів ОДА, але найближчим часом будуть більш жорсткі звільнення.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, кадрові чистки можуть розширитись й на інші відомства, як мінімум на ще 3 інституції.

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Кого ще можуть звільнити

Ігор Рейтерович вважає, що хвиля звільнень може прокотитись Кабінетом Міністрів, оскільки були розмови про кількох міністрів, які можуть бути відправлені у відставку, Офісом Президента та Верховною Радою.

У парламенті можуть відбутись зміни, як всередині окремих фракцій, так і стосовно депутатів, які представляють заборонені партії, зокрема ОПЗЖ.

На думку політолога, стосовно депутатів ОПЗЖ буде замало забрати мандати, а необхідно, щоб в цьому напрямку попрацювали правоохоронні органи.

Не виключено, що те, що ми побачили – це така верхівка айсберга, а далі будуть інші кадрові зміни, причому, достатньо голосні,

– сказав Рейтерович.

За словами політолога, рішення щодо відставки деяких міністрів відклали, щоб "не кидати всіх до купи". Через складнішу процедуру відставки міністрів, рішення по них буде увалювати окремо по кожній особі.

Ситуація зі звільненням заступників, вона простіше, ніж зі звільненням міністра. Заступників звільнили, а завтра призначать нових. Що там буде з ними далі, будемо вже спостерігати, а міністр – це все ж таки питання погодження, проходження через Кабінет Міністрів, Верховну Раду, це питання різноманітних груп інтересів, які залишаються всередині нашої влади й нашої опозиції,

– сказав Рейтерович.

Він також зазначив, що це нормальний процес для будь-якої демократичної країни. При цьому зрозуміло, що хтось бажає потрапити у владу, зайняти певні посади, але погано, що це відбувається під час війни.

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Водночас, на думку політолога, остаточне рішення про відставку міністрів ще не ухвалили, бо, по-перше, не узгодили, а, по-друге, перебувають в пошуку кандидатів, які б могли їх замінити. В умовах воєнного стану, вважає політолог, було б безвідповідальним тримати людей на посадах міністрів, як виконуючих обов'язків, а тому до цього питання мають підійти дуже серйозно.

"Треба вже мати готові кандидатури, можливо, чекають, щоб потім їх пакетом провести, призначити й закрити це питання", – сказав політолог.

Кадровий голод

Політолог констатує, що посада міністра – це політична посада, й досить часто на ці посади призначають осіб, які не є професіоналами у сфері діяльності міністерств, але в силу своїх менеджерських навичок, професійно та якісно виконують свої функції.

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В Україні, як зазначив Рейтерович, існує проблема кадрового голоду з суб'єктивної та об'єктивної причин.

Об'єктивна – через те, що зараз війна, а суб'єктивна – пов'язана з тим, що "лава запасних" з людей, які б хотіли працювати на цих посадах скоротилась через те, що ці посади перебувають під прискіпливим наглядом громадськості, правоохоронних органів, західних партнерів.

Якщо раніше багато хто це розглядав, як розвиток кар'єри та можливості для заробітку, то зараз не факт, що в таких умовах ці люди захочуть йти на ці посади. Це породжує певну проблему, що можна зняти міністра, але гарантій, що людина, яка прийде замість, зможу достатньо швидко, оперативно "в'їхати" в стан справ, в принципі, на сьогоднішній день немає,

– сказав політолог.

Можливо саме це і стримує поки що від кардинальних кроків стосовно переформатування виконавчої влади.

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