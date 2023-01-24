Чи вплинуть корупційні скандали в Україні на підтримку від Заходу: політолог оцінив ситуацію

Сьогодні відбулись значні кадрові зміни в українській влади. Свої посади залишила низка високопосадовців. Напередодні було затримано заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.

Для наших західних партнерів це є сигналом, що антикорупційна система в Україні нарешті запрацювала. Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Клочок.

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Суспільство чекало на реакцію влади

За його словами, про деякі факти корупції було відомо давно і суспільство чекало на реакцію влади.

Можливо через це Європейський Союз не поспішав приймати рішення про передачу Україні 18 мільярдів євро і ухвалив його лише нині. Міжнародний валютний фонд взагалі припинив свою програму фінансування України,

– наголосив він.

Політолог зазначив, що Україна отримувала гроші переважною більшістю за рахунок внутрішніх запозичень облігацій та фінансування США. Це були основні наші статті доходу до бюджету поза джерелами оподаткування.

Антикорупційна машина запрацювала

Він зауважив, що останнім часом почало активно працювати Національне антикорупційне бюро, Антикорупційна прокуратура, яка не має очільника, але навіть без нього НАБУ активно затримує хабарників.

Сьогодні теж відбулось два затримання у Львові: очільника територіального центру комплектування (Військкомату) і очільника ЛКК, які видавали підроблені довідки для виїзду за кордон військовозобов'язаним,

– повідомив він.

На його думку, ці всі речі починають викриватися.

"Антикорупційна машина, яку ми критикували, нині почала показувати свою роботу. І найімовірніше за все за наполегливою рекомендацією наших західних партнерів, що є абсолютно справедливим", – вважає політолог.

Він наголосив, що західні партнери теж фіксують ці зміни, і тому допомога від них буде надходити. Працювати антикорупційній системі заважала відсутність координації роботи з правоохоронними органами, які існують традиційно: Офіс Генерального прокурора, СБУ, Державне бюро розслідувань.

"Ми очікуємо нарешті на судові рішення. Що стосується міністерства оборони, яке закуповувало продукти для армії нібито по завищеним цінам, ми не маємо говорити про констатацію фактів. Це має встановити суд. Але довіри до судової інстанції не так багато. Тому на порядку денному ще стоїть питання судової реформи", – зазначив Клочок.

Кадрові зміни в українській владі: дивіться відео

Під час війни маємо зберігати сталість влади

На його думку, з огляду на все це, західні партнери не припинять нам допомагати. І скоріш за все їхні побажання мали рекомендаційний характер – звернути увагу на кадрову політику і на корупційні прояви.

Зараз відбуваються звільнення. Але чи задовольнять вони суспільство? Ні. Тому що звільняють чиновників середньої ланки. Голови летять не очільників відомств і міністерств, а їхніх заступників. Це не зовсім правильно на даному етапі,

– зауважив політолог.

Проте він вважає, що є один виняток. Під час війни ми маємо зберігати сталість влади.

"Сьогодні владу викрили в тому, що вона працювала в таких умовах. Далі вона так працювати не може – дуже багато корупційних проявів, які виходять на поверхню", – наголосив співрозмовник.

Валерій Клочок зазначив, що намагання влади задовольнити запит суспільства на сатисфакцію і справедливість звільненням заступників міністрів може до певної міри спустити пар, але не надовго. Наступним рішенням буде необхідність ухвалення кадрових рішень на рівні очільника уряду, очільників міністерств.

Кадрові ротації в українській владі