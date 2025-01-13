На російсько-українській війні загинув ще один грузинський боєць

Боєць з Грузії Каха Тілідзе загинув на війні Росії з Україною. Доброволець воював за Збройні Сили України.

У МЗС Грузії вже підтвердили загибель військового. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ехо Кавказу".

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Що відомо про загибель грузинського бійця

Інформацію про смерть Каха Тілідзе поширили у соцмережах родичі та бойові побратими бійця. Про його загибель також повідомили доброволець Вано Надірадзе та лідер Антиокупаційного руху Давид Кацарава.

Наразі невідомо, де та за яких обставин загинув грузинський боєць.

Вічна пам'ять Герою. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким воїна.

У грудні 2024 року в боях за Україну поліг ще один доброволець з Грузії та командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія. Свій останній бій він прийняв у Курській області.

У жовтні того ж року на війні в Україні також загинув і Мамука Кекелія. Чоловік був добровольцем і воював у лавах Збройних Сил України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на фронті в Україні загинули понад 60 грузинських добровольців.