Підрив Каховської ГЕС: Верещук розповіла, куди евакуюють людей та як відшкодувати збитки

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС з правобережжя Херсонської області за добу 6 червня евакуювали понад 1500 херсонців. Ситуація в області складна, проте контрольована.

Про це 24 Каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона додала, що херсонців, які постраждали внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС, перевозять вглиб країни.

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Яка ситуація з евакуацією херсонців

Під час засідання Координаційного штабу з питань евакуації голова Херсонської ОВА Олександр Прокутін доповів, що наразі немає потреби вводити примусову евакуацію херсонців. Люди евакуюються, водночас у фокусі евакуації вразливі категорії, жінки з дітьми, маломобільні й люди похилого віку.

Влада вже визначила регіони, куди евакуйовуватимуть херсонців. Спершу потягом людей перевозитимуть до Миколаєва, а звідти вже – до Одеси, Києва, Хмельницького, Вінниці й Львова.

Зараз неможливо встановити кількість людей, яку доведеться евакуювати, адже все залежить від наслідків. На жаль, ми не можемо визначити наслідки підриву росіянами гідроелектростанції, оскільки інформація не об'єктивна.

Як тільки вода спаде, можна буде оцінити реальні наслідки катастрофи. Проте вже можна вимірювати у мільярдах економічні, соціальні та екологічні збитки.

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Відшкодування збитків

В Україні вже розробили алгоритм дій щодо відшкодування збитків херсонцям, житло яких постраждало внаслідок підриву дамби. За цей напрямок відповідає віцепрем'єр – міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Вже є відповідна програма, у рамках якої виділили перші 4,4 мільярда гривень,

– наголосила Верещук.

Що стосується пошкодженого житла на Херсонщині, то люди отримуватимуть кошти на його ремонт. Проте, якщо будинок знищено й він не підлягає відновленню, то людям надаватимуть сертифікати, за які можна придбати житло в Україні.

Допомога людям в окупації

Людям, які перебувають на затоплених росіянами окупованих територіях, треба виїжджати через Крим до третіх країн. Після цього повідомити Мінреінтеграції й вони допоможуть з документами.

У Мінреінтеграції створено цілодобову "гарячу телефонну лінію" для надання допомоги українцям, які опинилися у складній ситуації. Громадяни можуть звертатися за єдиним номером– з-за кордону, ТОТ, WhatsApp, Telegram, Viber.

Підрив Каховської ГЕС – це найбільша техногенна катастрофа, яку влаштували росіяни, за останні десятиріччя у Європі.

Треба розуміти, що наступна буде ЗАЕС. Росіяни шантажем беруть Європу в заручники,

– сказала міністерка.

Відповідь Європи на злочин Росії має бути жорсткою. Україна кваліфікує підрив Каховської ГЕС як злочин і застосування зброї масового ураження. Саме так світ повинен кваліфікувати знищення Каховської ГЕС росіянами.

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