Російські окупанти у ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Наслідки катастрофи – жахають. Тисячі людей втратили свої домівки. Населені пункти просто йдуть під воду. Підрив ГЕС став серйозною проблемою й для аграрного майбутнього України.

Лише на правобережжі Херсонської області, за попередніми даними, затопить приблизно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Тим часом на лівобережжі ця цифра буде у рази вищою. Детальніші дані озвучать упродовж найближчих днів, коли проаналізують інформацію про затоплення.

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Наслідки техногенної катастрофи

У міністерстві заявили, що техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів. Мовиться про територію Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

Ще упродовж 2021 року системи забезпечували зрошення на 584 тисячі гектарів. З них вдавалося зібрати приблизно 4 мільйони тонн зернових та олійних культур. Їхню вартість оцінювали у приблизно 1,5 мільярда доларів.

Станом на 2023 рік на правобережжі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем.

Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі,

– мовиться у повідомленні.

Рибне господарство також постраждає

Станом на 6 червня вже було відомо про суттєві збитки для рибного господарства. Наразі фіксують загибель риб.

Загалом збитки для рибної галузі можуть становити 4 мільярди гривень. Збитки від загибелі всіх біоресурсів – 10,5 мільярда гривень.

У зоні затоплення – десятки тисяч людей