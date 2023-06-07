Поля на Півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі
Російські окупанти у ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Наслідки катастрофи – жахають. Тисячі людей втратили свої домівки. Населені пункти просто йдуть під воду. Підрив ГЕС став серйозною проблемою й для аграрного майбутнього України.
Лише на правобережжі Херсонської області, за попередніми даними, затопить приблизно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Тим часом на лівобережжі ця цифра буде у рази вищою. Детальніші дані озвучать упродовж найближчих днів, коли проаналізують інформацію про затоплення.
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Наслідки техногенної катастрофи
У міністерстві заявили, що техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів. Мовиться про територію Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.
Ще упродовж 2021 року системи забезпечували зрошення на 584 тисячі гектарів. З них вдавалося зібрати приблизно 4 мільйони тонн зернових та олійних культур. Їхню вартість оцінювали у приблизно 1,5 мільярда доларів.
Станом на 2023 рік на правобережжі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем.
Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі,
– мовиться у повідомленні.
Рибне господарство також постраждає
Станом на 6 червня вже було відомо про суттєві збитки для рибного господарства. Наразі фіксують загибель риб.
Загалом збитки для рибної галузі можуть становити 4 мільярди гривень. Збитки від загибелі всіх біоресурсів – 10,5 мільярда гривень.
У зоні затоплення – десятки тисяч людей
- Володимир Зеленський заявив, що у зоні затоплення наразі залишаються десятки тисяч людей. Президент наголосив: російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду за десятки років. Реакція світу має бути миттєвою.
- Президент наголосив: Росія замінувала Каховську ГЕС ще у 2022 році. Окупанти хотіли використати повінь як зброю.