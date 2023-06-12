На ділянках Каховського водосховища знаходять небезпечні боєприпаси навіть часів Другої світової

Через підрив Каховської ГЕС на ділянках водосховища знаходять багато боєприпасів. Зокрема, навіть часів Другої світової війни.

Окремою небезпекою є вибухонебезпечні предмети. Людей закликають не чіпати невідомі речі у воді і повідомляти про це відповідні служби.

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На ділянках Каховського водосховища виявляють боєприпаси

Зазначається, що на ділянках Каховського водосховища виявляють боєприпаси, зокрема навіть часів Другої світової війни.

Так, наразі акваторія водосховища забруднена боєприпасами. 10 червня вибухотехніки провели 5 контрольованих підривів. Тому доступ до узбережжя для цивільних суворо заборонений.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що вода змила велику кількість речей, зокрема, вибухові предмети, які також потрапляють у Чорне море та прибувають на узбережжя.

Прикордонники не раз виявляли міни на узбережжі, тому закликаю громадян не діставати ці речі з води самостійно, а повідомляти піротехніків, щоб їх знищували,

– сказав він.

Демченко також зазначив, що бувають й некеровані вибухи у воді через те, що вибухонебезпечні предмети детонують самі.

Окрім цього, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що у купах уламків та сміття, яке знесло водою з Каховського водосховища та зараз прибиває до узбережжя, можуть бути небезпечні предмети.

"Треба пам'ятати, що в купах сміття, навіть в уламках суші, яка дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, оборонних смуг, які налаштували росіяни на лівому березі. Там може бути все, що завгодно", – розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців – піротехніків, вибухотехніків, щоб вони обстежили місцевість.

Небезпека зросла

Нагадаємо, раніше Гуменюк розповідала, що через те, що підрив Каховської ГЕС спричинив змивання багатьох складів росіян із мінами та іншими небезпечними предметами, на Херсонщині оголошену підвищену вибухонебезпечну ситуацію.

Наразі водяні потоки несуть і сміття, і вибухонебезпечні предмети, і навіть частки дрейфівних островів. Все це створює додаткову небезпеку.