Найвищий рівень загрози за 30 років: у NYT оцінили стан Каховської ГЕС, яку контролюють окупанти

Присутність росіян на Каховській дамбі може становити значну загрозу, наразі рівень води піднявся до критично високих показників, а на початку року – був критично низьким. Окупанти неправильно регулюють шлюзи на дамбі.

Рівень води у Каховському водосховищі досяг найвищого рівня з 1992 року, що збільшує ймовірність затоплень у регіоні. Найбільший рівень води за 30 років також демонструє відсутність регулювання на Каховському водосховищі.

Дивіться також Росіяни бояться просування ЗСУ островами на Херсонщині: як окупанти хочуть протистояти цьому

У виданні наголошують, що Каховське водосховище наразі перебуває під контрелем російських окупантів. Проаналізувавши дані останніх місяців там дійшли до висновку, що рівень води значно піднявся. Тепер він покриває піщані коси вздовж водосховища.

"Нині ситуація виглядає так, що вода піднялась вище дамби й це загрожує її знищенням", – йдеться у статті.

Окупанти неправильно регулюють шлюзи дамби

Лише кілька місяців тому рівень води був на критично низькому рівні. Українська сторона була занепокоєна тим, що унаслідок цього населення могло зіштовхнутись з дефіцитом питної води, для сільськогосподарських потреб, і що найнебезпечніше для охолодження Запорізької АЕС.

Тоді обміління відбувалося, бо вочевидь окупанти, відкрили затвори на дамі. Зараз до кінця незрозуміло, чому піднявся рівень води.

Видання також цитує метеоролога ВПС США та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Девіда Хелмса, який вважає, що російські війська тримали дамбу занадто закритою під час танення снігу та весняних паводків. Тому зараз є загроза підтоплень.