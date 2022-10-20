Херсон може бути затоплений, а ЗАЕС – залишитись без води: Росія замінувала Каховську ГЕС

У Росії пропагандисти звинувачують Україну у нібито підготовці удару по дамбі Каховської ГЕС. Однак окупанти замінували її.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради, повідомляє 24 канал. Глава держави наголосив, що руйнування дамби матиме серйозні наслідки.

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Херсон може бути підтоплений, а ЗАЕС залишиться без води

Володимир Зеленський наголосив, що руйнування дамби призведе до підтоплення 80 населених пунктів Півдня, включно з Херсоном. Через це сотні тисяч людей можуть постраждати.

Крім того, є ще один ризик – з Каховського водосховища надходить вода до Запорізької АЕС. У випадку руйнування дамби станція залишиться без води для охолодження реакторів.

Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища,

– наголосив Зеленський.

Також президент відзначив, що якщо росіяни наважаться на підрив дамби Каховської ГЕС, то буде повністю зруйнований Північнокримський канал, про який нібито так дбають росіяни, говорячи про водопостачання до Криму. Таким чином, як зауважив Зеленський, Росія демонструє своє справжнє ставлення до українського півострова.

Росія все підготувала для теракту

Володимир Зеленський повідомив, що для цього теракту Росія уже все підготувала. Зокрема на станції більше немає українських працівників. Замість них працюють російські громадяни.

За нашою інформацією, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу,

– наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що руйнування дамби Каховської ГЕС матиме руйнівні екологічні, гуманітарні та техногенні наслідки і цілком може стати історичною катастрофою. Тому президент закликав міжнародну спільноту до рішучих дій. Зокрема, за словами Зеленського, необхідно:

відправити на ГЕС міжнародну спостережну місію;

повернути український персонал;

забезпечити розмінування дамби та агрегатів.

Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну. Але ми з вами знаємо, у чому правда. Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти і на що вони вже були здатні. Вони самі ні перед чим не зупиняться. Але ми з вами можемо їх зупинити. Можемо зупинити настання катастрофічних наслідків. Можемо, а отже – повинні,

– наголосив Зеленський.

Загроза підриву Каховської ГЕС: головне

Днями командувач російськими військами Сєргєй Суровікін звинуватив Україну у нібито підготовці ударів по Каховській ГЕС. Повторюючи цю тезу та інші вигадки про нібито загрозу обстрілів з боку ЗСУ й інші, гауляйтери оголосили про "евакуацію" з правобережжя Херсонської області.

Варто розуміти, що "попередження" окупантів є фактично анонсом їхніх же дій. То ж такі дії є нічим іншим, як черговим шантажем та створенням загрози катастрофи.

Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що руйнування Каховської ГЕС у першу чергу нашкодить окупантам, адже якщо вони і справді зруйнують дамбу, то про постачання води до Криму, який вони тимчасово контролюють, мови бути не може. Однак, як зауважив Данілов, росіяни можуть знищити агрегати, які там є та виробляють електроенергію для нашої країни і це є цілком імовірним.

Та і це ще не все. Видання Defence Express відзначає, що у першу чергу унаслідок руйнування дамби ГЕС, підтоплення спіткають лівобережжя Херсонської області. Зараз окупанти та колаборанти втікають саме туди, намагаючись вивозити мирних мешканців. Також це не дасть росіянам переваг на фронті. Тобто підрив дамби стане катастрофою, але цим росіяни фактично вистрілять собі в ногу.

Окрім цього, те ж видання відзначає, що зруйнувати дамбу ракетами – майже неможливо, адже конструкція доволі міцна. Для того, аби зруйнувати її, доведеться застосовувати надважкі авіабомби, яких в України просто немає. Тому всі звинувачення окупантів легко розбиваються об реальність. Водночас підрив дамби за допомогою закладеної в конструкції вибухівку, на жаль, досить реальний.

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