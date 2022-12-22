Влаштував терор і допомагав окупантам: у Каховці могли підірвати колаборанта "Шниря"
Джерело:Сергій Хлань
У тимчасово окупованій Каховці могли ліквідували гауляйтера Андрія Штепу, який відомий як "Шнирь". Ймовірно ставленик Кремля згорів в автівці.
Про ліквідацію гауляйтера Андрія Штепи у четвер, 22 грудня, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За попередньою інформацією, колаборанта підірвали в районі пам'ятника "дівчини в шинелі".
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Колаборант керував Любимівкою і Василівкою
Він розповів, що "Шнир" – це місцеве прізвисько гауляйтера, якого росіяни призначили керувати Любимівкою і Василівкою Каховського району.
Хлань зазначив, що колаборант охоче здавав українських активістів окупантам.
Якщо дійсно в машині підсмажило його, то земля скловатою, не інакше,
– додав він.
Пізніше Хлань написав, що російські пропагандисти підтверджують, що колаборант Штепа згорів заживо. В авто гауляйтера було закладено вибухівку.
Хто такий Штепа
Місцеве видання "Мост" влітку інформувало, що після призначення Штепи гауляйтером Любимівської громади в селі Василівка почався терор.
Повідомлялося, що в нього з багатьма місцевими були давні конфлікти. Саме він показував окупантам, хто де проживає і казав, що помститься всім.
Окупанти призначили Штепу гауляйтером Любимівської громади 18 липня. Народився він у Росії, але давно живе в Україні.
Останні 15 років Андрій Штепа жив у Василівці. Тут він працював у місцевому комунгоспі і безуспішно балотувався на посаду сільського голови.
Також Штепа торгував самогонкою і витрачав гроші на наркотики.
Росіяни відвели частину військ з Каховки
- Українські воїни деокупували правий берег Херсонської області, після чого росіяни втекли на лівобережжя. У Генштабі ЗСУ 17 грудня повідомили, що окупанти передислоковують певні свої підрозділи на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, росіяни відвели частину військ з Каховки та Нової Каховки.
- Активіст Володимир Молчанов констатував, що окупантів стало менше вздовж ліній оборони на лівобережжі Херсонщини. Військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко попереджав, що такий рух окупантів може бути пасткою.
- Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський підтверджував інформацію, що окупанти почали переміщувати власні підрозділи на лівобережжі Херсонщини.
- У ЗСУ повідомили, що говорити про відступ російських військ зарано. Там заявили, що окупанти дійсно можуть готувати пастку для наших воїнів.