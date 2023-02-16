Кадиров втратив свій шанс піти далі, зараз йому б втримати Чечню, – політолог з Росії

Російський терорист Рамзан Кадиров, відомий своїми антиукраїнськими поглядами, розуміє, що його бойовики не зможуть перемогти на полі бою, тому він зараз намагається "знайти себе". Схоже, що його політична кар'єра підходить до кінця.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. За його словами, Кадиров вже втратив шанс вийти за межі Чечні політиком, бо "зламав зуби об Україну".

Читайте також Кадиров дорікнув Україні, що вона не допомогла Чечні у війні з Росією: яка мета цього звернення

Чим займається Рамзан Кадиров

Політолог зазначив, що Кадиров вийшов на певний рівень федеральної політики Росії, поки не "зламав зуби об Україну". Річ у тім, що він тримався виключно через образ "кадирівців", яких всі повинні боятись.

Війна показала, що найкрутіші вояки – це зовсім не кадирівці, що від ЗСУ вони біжать накиваючи п'ятами, тож тепер реноме Кадирова дуже сильно постраждало,

– сказав Аббас Галлямов.

Опозиціонер розповів, що Кадиров завоював Чечню силою й тримався на образі сильного лідера. Тепер, коли його бойовики зламались у війні з Україною, він розуміє, що почав слабшати, а від цього він може втратити контроль навіть над Чечнею.

Аббас Галлямов назвав головний провал Кадирова: дивіться відео

"Федерали на нього вже не звертають уваги, вони його не бояться. Йому би зараз Чечню втримати, простіше кажучи, йому зараз не до жиру. Він метається та не знає що робити. Він припинив свої тік-ток війни", – сказав політолог.

Кадиров дорікнув європейцям

За словами Галлямова, нещодавно Кадиров в одному з інтерв'ю фактично дорікнув європейцям, що вони свого часу не підтримали незалежність Ічкерії та не допомогли в боротьбі, а тому вони були вимушені залишитись в Росії. На думку політолога, цими словами Кадиров визнав, що проєкт суверенітету Ічкерії був хорошим, але його не змогли реалізувати.

Його союз з Владіміром Путіним виявляється всього лише вимушеним. Сьогодні він губернаторів намагається вчити. Він намагається знайти себе й розуміє, що продовжувати бряцяти зброєю в ситуації неможливості перемогти на полі бою – по-дурному,

– зазначив політолог.

Також Галлямов вважає, що мовчати, для Кадирова – теж ознака слабкості. Він розуміє, що потрібно щось говорити, але не розуміє що саме, тому він метається то в одну сторону, то в іншу.

Абсурдні заяви Кадирова: останнє