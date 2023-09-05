Поставили "враскорячку": російські пропагандисти осоромили Путіна календарем на його "честь"

Владімір Путін – оптиміст з сумнівною перспективою. Він все ще сподівається на якесь своє майбутнє у 2024 році, бо його пропагандисти випустили новий календар на "честь" диктатора. Але сама концепція такого видання має досить неоднозначний підтекст.

Про це 24 Каналу зазначив музичний критик, журналіст, російський опозиціонер Артемій Троїцький. Відібрані цитати Путіна в тандемі з фото схожі на якусь внутрішню диверсію проти "пєрвого".

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"Перегорни" Путіна

Тепер кожен росіянин зможе "перегорнути" Путіна та ознайомитися з його "вєлікими" й не дуже цитатами. "Ми "враскорячку" не вміємо стояти, ми твердо стоїмо на ногах і твердо дивимося у майбутнє" – наводимо одну з таких. Надрукована вона на фоні світлини очільника Кремля, де він у кімоно для дзюдо як раз стоїть "враскорячку" і дивиться назад.

Путіна поставили "враскорячку" / Скриншот

"В мене закралася думка, що це диверсія", – іронічно зазначив Троїцький.

Зазначимо, що, ймовірно, "раскорячка" має свої корені з 2009 року. Цією фразою Путін будучи прем'єр-міністром відповів Бараку Обамі на тезу про те, що російський диктатор однією ногою стоїть у минулому, а іншою – у майбутньому.

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Тоталітарна традиція

Подібні календарі та цитати – тоталітарна звичка, яка тягнеться ще за часів Сталіна, зазначив Троїцький. І, ймовірно, матиме велику примусову популярність серед місцевого населення.

Я думаю, цей календар розійдеться мільйонними тиражами не тому, що народ захоче повісити його в "червоний куток" чи туалет. А тому, що його в обов'язковому порядку вішатимуть у кабінетах чиновників, в шкільних класах. Це вважатиметься обов'язковим атрибутом (24 – Канал),

– припустив журналіст.

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