"Калібри", "Шахеди" та вертоліт: вночі та вранці ЗСУ знищили всі цілі ворога

Вночі 14 серпня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками. Також вони випустили крилаті ракети "Калібр".

БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). А "Калібри" – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

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Скільки знищено ворожих цілей

Загалом ворог застосував:

15 ударних БпЛА "Shahed-136/131";

8 крилатих ракет "Калібр".

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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено.

У Повітряних силах зазначили, що було застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття. Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.

Важливо! Близько 5:00 години 14 серпня на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт. Тип уточнюється.

Згодом з'ясувалось, що встановлено тип знищеного вертольота. Це ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

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