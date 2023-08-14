"Калібри", "Шахеди" та вертоліт: вночі та вранці ЗСУ знищили всі цілі ворога
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вночі 14 серпня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками. Також вони випустили крилаті ракети "Калібр".
БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). А "Калібри" – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).
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Скільки знищено ворожих цілей
Загалом ворог застосував:
- 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131";
- 8 крилатих ракет "Калібр".
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено.
У Повітряних силах зазначили, що було застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття. Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.
Важливо! Близько 5:00 години 14 серпня на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт. Тип уточнюється.
Згодом з'ясувалось, що встановлено тип знищеного вертольота. Це ворожий ударний гелікоптер Ка-52.
Попередні атаки росіян: що відомо
- Нагадаємо, що вночі 12 серпня противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131". Три "Шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.
- 11 серпня близько 10:00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей Росії. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.
- Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.
- За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані.
- У ніч на 10 серпня ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 по 4:00. Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.