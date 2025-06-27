Росія атакувала Хмельниччину "Калібрами" та понад 20 БпЛА: які наслідки атаки

Вночі 27 червня у Хмельницькі області було чутно вибухи, зокрема у Старокостянтинові. Протягом ночі місто було атаковано ударними БпЛА та ракетами, деякі з них вдалось збити ППО.

Внаслідок атаки є пошкодження є пошкодження будівлі та автомобіля. Про це пише 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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Наслідки атаки на Хмельниччину

У ніч проти 27 червня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сили ППО знищили дві крилаті ракети "Калібр" і 22 БпЛА "Шахед".

За даними ОВА, внаслідок атаки в одному з районів області пошкоджено паркан приватного будинку, а також автомобіль. Інформацію про інші можливі наслідки наразі уточнюють.

Нагадаємо, окупанти вночі здійснили комбіновану атаку на Хмельниччину. Повітряні сили зафіксували запуск ракети "Кинджал" у напрямку області. Через годину, о 01:58, з'явилася інформація про рух ворожого безпілотника в той самий бік.

Перші вибухи пролунали близько 3 години ночі. Через деякий час регіон атакували ракети. Зранку вибухи не вщухали. Під удар найбільше потрапив Старокостянтинів.

Нічна атака по Україні

Уночі 27 червня Росія завдала удару по Україні. Внаслідок атаки на Київщині є руйнування та постраждалі.

ППО працювала також у Києві, на Запоріжжі, Черкащині та Рівненщині. За даними ПС загалом Росія випустила 371 повітряну ціль. Українським силам вдалося знищити 365 із них.