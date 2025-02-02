У Каліфорнії на НПЗ пролунав вибух, є постраждалі: моторошні кадри пожежі

У місті Мартінес, штат Каліфорнія, 1 лютого пролунав вибух на нафтопереробному заводі. Унаслідок інциденту є постраждалі, на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mercury News.

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Як пишуть у ЗМІ, нафтопереробний завод належить Martinez Refining Company. Ймовірно, причиною вибуху став витік вуглеводнів. Однак офіційно про причини пожежі не повідомляли.

Нині на НПЗ спалахнула масштабна пожежа, унаслідок якої чорний густий дим охопив не лише місто Мартінес, а й округ Контра-Коста.



Вибух на НПЗ у Каліфорнії / Фото Jose Carlos Fajardo

У ЗМІ повідомляють, що унаслідок інциденту постраждали 6 осіб, четверо з них – госпіталізовано. Усі потерпілі – працівники нафтопереробного заводу.

Пожежа на НПЗ у Каліфорнії: дивіться відео

Наразі влада округу Контра-Коста закликала жителів Мартінеса та найближчих населених пунктів залишатися у закритих приміщеннях. Наразі пожежу локалізували, однак ліквідувати повністю не вдалося. Наразі невідомо, який об'єм пального є на НПЗ, і скільки цистерн охоплено вогнем.

Місцева влада також перекрила рух вулицями, де розташований НПЗ. Хоча загрози населенню немає, проте влада попереджає, що дим від пожежі може викликати подразнення очей, носа та горла.

Моторошні кадри пожежі на НПЗ у Каліфорнії / Фото Jose Carlos Fajardo

Нагадаємо, що на початку січня Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив величезні території, знищив будинки світових знаменитостей, а загальні збитки оцінюються в мільярди доларів.

Крім того, унаслідок січневих пожеж у Каліфорнії загинуло щонайменше 24 людини.