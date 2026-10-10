"Доведеться затоплювати": Світан пояснив, що може чекати російський флот на Балтиці

Російські Z-блогери погрожують Естонії ядерним ударом, тоді як Швеція готується до можливих загроз на Балтиці. Французька преса повідомила, що через загрозу з боку Росії на острові Готланд уперше провели навчальну евакуацію.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чим для Росії може обернутися агресія на Балтиці. У його прогнозі йдеться не лише про Калінінградський ексклав, а й про майбутнє російського флоту.

Калінінград може втратити статус російського ексклаву

Готланд розташований далеко від материкової частини Швеції, що ускладнює захист острова. Підготовка до можливих загроз там триває давно, а навчальну евакуацію Світан вважає правильним кроком.

Правильний підхід: іде евакуація цивільного населення, потім – знищення Калінінградської області. Можна це робити паралельно, але Калінінграду як ексклаву Російської Федерації вже не жити. Це точно,

– заявив Світан.

У калінінградських пабліках звичайних мешканців, а не Z-блогерів, уже очікують на зміну статусу регіону, стверджує полковник.

Калінінградський ексклав за 3 секунди увійде в Литву або, припустимо, в Польщу, або повернеться як Кенігсберг до Німеччини, стане німецьким,

– спрогнозував Світан.

Полковник переконаний, що європейські країни самі визначать належність цієї території, а більшість мешканців області вже хоче до Європи.

Балтійське море може стати внутрішнім морем НАТО

Шведи вже готові до вивезення цивільних із Готланда, а на Балтиці назріває серйозна ситуація, вважає Світан.

Росіяни догавкаються, і зрештою балтійські країни ухвалять рішення перетворити Балтійське море на внутрішнє море НАТО. І доведеться росіянам звідти кудись тікати,

– спрогнозував полковник.

Частину флоту в такому разі можуть спробувати перекинути річками, озерами та Волгою на Каспій або через Волго-Донський канал на Азовсько-Чорноморський напрямок. Однак каналом зможуть пройти лише ті кораблі, габарити яких дозволяють подолати його шлюзи.

А ось усе, що товстіше, м'яко так скажемо, доведеться затоплювати в районі Пітера, і все. Росія закінчилася. Колись Петро пробивав вікно в Європу. Зараз цю кватирку закриють,

– заявив Світан.

Полковник закликав росіян менше погрожувати балтійським країнам і утриматися від провокацій у регіоні, застерігши, що інакше це погано для них закінчиться.

Світан про можливе загострення на Балтиці: дивіться відео