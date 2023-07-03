Знак згори: Кіріл освятив церкву в Калінінграді, після чого ледь не загинув поліцейський

У російському Калінінграді стався конфуз після того, як глава РПЦ Кіріл освятив церкву. Під час богослужіння на поліцейського впала конструкція церкви.

Як пишуть російські ЗМІ, інцидент стався зранку 2 липня у храмі Костянтина та Олени, повідомляє 24 Канал. Патріарх Кіріл, який благословив російських військових вбивати українців, очолив літургію в калінінградському храмі, але після цього щось пішло не так.

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Поліцейський отримав сильні травми

Після того, як Кіріл провів божественну літургію, різкий порив вітру під час служби зніс металеву конструкцію. Вона впала на лейтенанта поліції Олександра Чумакова.

Правоохоронець залишився живим, але отримав забій грудної клітини та перелом хребця. З храму його екстрено відвезли до нейрохірургічного відділення.

Наразі намагаються з'ясувати, чому зірвало конструкцію у храмі Костянтина та Олени.

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