Полк Калиновського знищив російську піхоту біля Липців

Гранатометники полку імені Кастуся Калиновського знищили групу російської піхоти біля села Липці Харківської області.

24 Канал публікує фрагменти бойової роботи поблизу села Липці на Харківщині з посиланням на телеграм канал підрозділу.

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На записі білоруські добровольці нищать російських окупантів, використовуючи автоматичний гранатомет німецького виробництва.

"Розрахунок автоматичного гранатомета H&K GMG полку Калиновського разом з українськими мінометами та гарматами влаштували справжнє пекло для окупантів. Харківський напрямок, район Липців", – зазначили бійці.

Як видно на відео, ціллю добровольців стала група російської піхоти яка намагалась зайти на позицію у лісопосадці.

Та ворога виявили завдяки розвідувальному дрону, який згодом і коригував вогонь по цілі.

В результаті вогневого ураження всю ворожу групу було знищено.

Довідково. Полк імені Кастуся Калиновського – це формування, яке виникло на початку повномасштабного вторгення для захисту міста Києва. Тоді з членів тактичної групи "Беларусь", учасників "Белы легіён" та "Малады Фронт", а також інших білорусів добровольців був сформований батальйон.