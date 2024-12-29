Україні доведеться відмовитися від частини території, – міністр оборони Словаччини

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що реальна ситуація на фронті може змусити Україну поступитися частиною своїх земель. Україна, на його думку, не розуміє, що Росія завжди буде її сусідом.

В інтересах Словаччини, каже він, якомога швидше завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Роберта Каліняка в ефірі програми V politike на телеканалі TA3, як передає TASR.

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Яку думку має міністр оборони Словаччини щодо завершення війни в Україні

На думку Каліняка, інтереси Словаччини вимагають негайного завершення війни через перемир’я і подальші мирні переговори між сторонами конфлікту.

Важливіше, ніж майбутні кордони, є те, якої форми набуде післявоєнна Україна, вважає міністр.

Він також додав, що Україна не усвідомлює, що "вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією", але завжди буде мати свій найбільший кордон саме з Росією.

Водночас Каліняк визнав, що Росія є агресором у цьому конфлікті, адже порушила всі міжнародні норми та правила. Однак, на його думку, світ повинен однаково реагувати на подібні ситуації в інших регіонах.

Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право, але необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок,

– сказав Каліняк.

Нагадаємо, Словаччина готова стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зазначив, що дипломатія країни готова сприяти мирним ініціативам і підтримує участь усіх сторін у переговорах.