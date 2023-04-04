Росіяни в істериці: у Калузькій області над учбовим центром Росгвардії помітили безпілотник
У росіян знову істерика та паніка. Все це через те, що у Калузькій області було помічено безпілотник.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що напередодні у Брянській області безпілотник атакував будівлі військкомату та МВС.
Зверніть увагу Цього разу ще ближче до Москви: у Росію знову залетів безпілотник
Росіян знову налякали безпілотником
Один з очевидців зняв на відео проліт безпілотника. РосЗМІ повідомляють, що промисловий дрон-розвідник було зафіксовано над навчальним центром Росгвардії Калузької області.
Знизу річка Ока, над нею корпус, хвіст і два крила невідомого поки що походження,
– пишуть росіяни.
Відповідні кадри зняли вдень 2 квітня. Росіяни настільки налякалися дроном, що навіть звернулися до поліції та передали відео з безпілотником правоохоронцям. Ті, у свою чергу, розпочали перевірку.
Безпілотник у Калузькій області: дивіться відео
Певно, росіяни бояться, що дрон міг бути українським. Однак усі ми знаємо, що країна-терористка часто вдається до провокацій та може видавати свої безпілотники за наші.
Інші подібні випадки
- Нещодавно у Тульській області Росії місцеві злякались безпілотника, який застряг між віттям дерев. На місце події викликали надзвичайників, але згодом виявилось, що дрон – дитячий.
- Також раніше БпЛА помітили у місті Щелково, що у Московській області, та Брянській. У пропагандистських ЗМІ повідомляли, що дрон "атакував" територію Росії.
- 3 квітня у Брянській області повідомили про вибухи. У Севському районі безпілотник нібито пошкодив будівлю районного військкомату.
- Згодом ще один безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій біля будівлі МВС. Постраждалих унаслідок цієї атаки також немає.