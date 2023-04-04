Росіяни в істериці: у Калузькій області над учбовим центром Росгвардії помітили безпілотник

У росіян знову істерика та паніка. Все це через те, що у Калузькій області було помічено безпілотник.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що напередодні у Брянській області безпілотник атакував будівлі військкомату та МВС.

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Росіян знову налякали безпілотником

Один з очевидців зняв на відео проліт безпілотника. РосЗМІ повідомляють, що промисловий дрон-розвідник було зафіксовано над навчальним центром Росгвардії Калузької області.

Знизу річка Ока, над нею корпус, хвіст і два крила невідомого поки що походження,

– пишуть росіяни.

Відповідні кадри зняли вдень 2 квітня. Росіяни настільки налякалися дроном, що навіть звернулися до поліції та передали відео з безпілотником правоохоронцям. Ті, у свою чергу, розпочали перевірку.

Безпілотник у Калузькій області: дивіться відео

Певно, росіяни бояться, що дрон міг бути українським. Однак усі ми знаємо, що країна-терористка часто вдається до провокацій та може видавати свої безпілотники за наші.

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