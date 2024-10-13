Гарріс опублікувала дані свого медогляду: чи є хвороби у кандидатки у президенти США

Камала Гарріс опублікувала у відкритому доступі результати свого медогляду. У документі описано, що кандидатка у президенти США має чудовий стан здоров'я.

Про це мовиться на сайті Білого дому. Водночас опонент Гарріс Дональд Трамп відмовився розкривати дані стосовно свого здоров'я.

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Які результати медогляду Камали Гарріс

У звіті лікаря Джошуа Сіммонса, який опубліковано на сайті Білого дому, зазначено, що віцепрезидентка США та кандидатка у президенти Камала Гарріс здорова, фізично та психічно стійка, не курить, алкоголь вживає рідко та помірно, займається спортом, страждає лише на сезонну алергію.

Висновок лікаря – Гарріс може виконувати всі завдання, пов'язані з державною службою, у тому числі на посаді глави держави.

Варто зазначити, що у Сполучених Штатах кандидати в президенти не зобов'язані розкривати свою медичну інформацію. Однак ці дані часто стають центром уваги під час виборчих кампаній, а також їх використовують для створення переконливого портрета осіб, які претендують на посаду.

Радники Гарріс розповіли журналістам AP, що публікація медичної інформації про Гарріс є вигідною для віцепрезидентки у контрасті з поведінкою її конкурента. Адже Дональд Трамп протягом багатьох років вкрай рідко та обмежено оприлюднив інформацію про своє здоров'я. Він не робить цього і під час нинішньої передвиборчої кампанії, навіть після спроби замаху.

Після цього директор із комунікацій кампанії Трампа Стівен Ченг заявив, що лікарі визнали політика людиною з "ідеальним, відмінним здоров'ям". Окрім того, представники Трампа зазначили, що звіти про здоров'я Трампа періодично публікує на своїй сторінці в соцмережі Х його лікар Ронні Джексон.

Дональд Трамп, своєю чергою, відхилив прохання оприлюднити нову інформацію про його стан здоров'я. Хоча він і обіцяв це зробити після поранення кулею.