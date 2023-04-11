На Камчатці вулкан прокинувся і викинув стільки попелу, що не видно й сонця: кадри наслідків

11 квітня Росію наздогнала ще одна проблема – на Камчатці прокинувся вулкан. Внаслідок цього хмара попелу піднялася на 20 кілометрів.

Вулкан викинув стільки попелу, що у селищах не видно навіть сонця. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що вулкан накоїв на Камчатці

У мережі вже оприлюднили фото та відео наслідків виверження вулкана Шивелуч на Камчатці. На них можна побачити, що у прилеглих селищах дуже багато попелу і через це не видно сонця.

На деяких кадрах здається, що попіл схожий на сніг.

Попел від вулкана накрив населені пункти Росії / фото росЗМІ

Місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі всі школи закрили, а людям наказали сидіти вдома, адже такого попелу на голови росіян не падало останні 60 років.

Як стало відомо, за 50 кілометрів від вулкана опади попелу за 4 години 8,5 сантиметрів. Загалом попелова хмара розійшлася на 500 кілометрів. Деякі населені пункти зараз без світла.



Селища Росії всі у попелі / фото росЗМІ



Здається, що попіл – ніби сніг / фото росЗМІ

Виверження вулкана на Камчатці: дивіться відео

Виверження вулканів