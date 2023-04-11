На Камчатці вулкан прокинувся і викинув стільки попелу, що не видно й сонця: кадри наслідків
11 квітня Росію наздогнала ще одна проблема – на Камчатці прокинувся вулкан. Внаслідок цього хмара попелу піднялася на 20 кілометрів.
Вулкан викинув стільки попелу, що у селищах не видно навіть сонця. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу На острові Ява в Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: дим здійнявся на 7 кілометрів вгору
Що вулкан накоїв на Камчатці
У мережі вже оприлюднили фото та відео наслідків виверження вулкана Шивелуч на Камчатці. На них можна побачити, що у прилеглих селищах дуже багато попелу і через це не видно сонця.
На деяких кадрах здається, що попіл схожий на сніг.
Попел від вулкана накрив населені пункти Росії / фото росЗМІ
Місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі всі школи закрили, а людям наказали сидіти вдома, адже такого попелу на голови росіян не падало останні 60 років.
Як стало відомо, за 50 кілометрів від вулкана опади попелу за 4 години 8,5 сантиметрів. Загалом попелова хмара розійшлася на 500 кілометрів. Деякі населені пункти зараз без світла.
Селища Росії всі у попелі / фото росЗМІ
Здається, що попіл – ніби сніг / фото росЗМІ
Виверження вулкана на Камчатці: дивіться відео
Виверження вулканів
- 11 березня цього року в Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі. Він викинув "гарячу хмару" на висоту до семи кілометрів.
- Також раніше у Центральній Африці вулкан Фуего розпочинав нову фазу виверження. Мешканці міста Антигуа-Гватемала чули вибухи та бачили стовп диму і потік лави.
- У 2022 році на Гаваях вперше за 38 років прокинувся один із найбільших вулканів у світі. Він спав майже 40 років.