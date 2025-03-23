На дорогах України з'являться додаткові камери фіксації порушень ПДР: де та коли запрацюють

В Україні на дорогах запрацюють ще 40 камер автофіксації порушення ПДР. Вони почнуть роботу з понеділка, 24 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Де запрацюють нові камери автофіксації порушень

Як повідомив Білошицький, з 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. 36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади – відновлять роботу.

Крім того, у Львові 2 прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:

проспект Святого Івана Павла II, 8 (напрямок спрямування приладу – вулиця Стрийська);

проспект Святого Івана Павла II, 35 (напрямок спрямування приладу – проспект Червоної Калини).

Розташування нових комплексів автофіксації

Львів

вулиця Любінська, 92 (напрямок спрямування приладу – вулиця Виговського).

Волинська область

74 кілометр + 273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу – місто Володимир);

76 кілометр + 247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу – село Будятичі);

125 кілометр +475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу – місто Луцьк);

119 кілометр + 027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу – місто Луцьк);

64 кілометр + 946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу – вулиця Народна, селище Торчин);

101 кілометр + 613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу – місто Луцьк).

Дніпропетровська область

423 кілометр + 643 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу – місто Запоріжжя).

Павлоград

вулиця Дніпровська, 409 (напрямок спрямування приладу – вулиця Відродження);

вулиця Дніпровська, 16 (напрямок спрямування приладу – вулиця Кооперативна).

Житомирська область

167 кілометр + 547 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу – місто Житомир);

230 кілометр + 919 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу – місто Бердичів).

Закарпатська область

807 кілометр + 021 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – село Барвінок);

749 кілометр + 346 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – село Голубине);

місто Ужгород: вулиця Собранецька, 152 (напрямок спрямування приладу – вулиця Верховинська).

Івано-Франківська область, місто Калуш:

проспект Лесі Українки, 27 (напрямок спрямування приладу – вулиця Дзвонарська);

вулиця Богдана Хмельницького, 19 (напрямок спрямування приладу – вулиця Тихого).

Київська область

14 кілометр + 116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу – місто Обухів);

101 кілометр + 350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу – місто Харків);

49 кілометр + 700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу – село Калинівка);

27 кілометр + 371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – місто Київ);

28 кілометр + 518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу – село Лютіж).

Миколаївська область

139 кілометр + 684 автодороги М-14 (напрямок спрямування приладу село Костянтинівка).

Одеська область

125 кілометр + 949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);

190 кілометр + 050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Одеса);

229 кілометр + 530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);

237 кілометр + 550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);

271 кілометр + 315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Одеса);

39 кілометр + 423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – місто Рені);

17 кілометр + 125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу – місто Одеса);

16 кілометр + 729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу – село Маяки).

Тернопільська область

303 кілометр + 307 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу – місто Тернопіль);

0 кілометр + 738 автодороги Р-41 (напрямок спрямування приладу – вулиця Джерельна, місто Тернопіль);

374 кілометр + 935 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу – місто Тернопіль).

Черкаська область

548 кілометр + 324 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу – село Паланка);

547 кілометр + 816 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу – місто Умань).

Чернігівська область

6 кілометр + 801 автодороги Р-56 (напрямок спрямування приладу – місто Чернігів).

Чернігів: