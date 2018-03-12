Камерон Діаз йде з кіно

Голлівудська актриса Камерон Діаз планує завершити кар'єру у кіно і має намір присвятити себе сім'ї.

Про це заявила актриса Сельма Блер в одному з інтерв'ю, передає Metro.

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Колега Діаз сказала, що про своє бажання піти з кіно вона повідомила їй під час недавньої зустрічі, коли вони обговорювали спільні зйомки у фільмі "Кралечка" (The Sweetest Thing) 2002 року.

Нещодавно ми зустрілися за ланчем з Камерон. Ми згадували зйомки у фільмі "Кралечка". Мені б хотілося, щоб у цій чудовій мелодрами з'явилося продовження, але Камерон не хоче нічого чути про сиквел. Вона сказала, що йде з кіно,

– поділилася Блер.

За її словами, Діаз хоче присвятити себе сім'ї. Камерон почала зустрічатися з Бенджі Медденом, гітаристом і бек-вокалістом групи Good Charlotte у 2014 році. А у січні 2015 року Діаз і Медден офіційно узаконили свої стосунки. Також у ЗМІ з'явилися чутки про вагітність актриси.

"Камерон більше не потрібно зніматися в кіно. У неї чудове життя і я не бачу жодної причини, чому вона б захотіла повернутися до роботи в кіноіндустрії. Вона щаслива!", – додала Блер.

Нагадаємо, останнім фільмом, у якому знімалася Камерон Діаз, стала музична комедія Енні 2014 року.

Камерон Діаз також видала книжку