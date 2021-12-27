З камінням і лазерами: десятки мігрантів знову намагалися прорватися у Польщу з Білорусі

За добу 25 грудня польські прикордонники нарахували 47 людей, які намагалися нелегально перетнути кордон. Мовиться про мігрантів зі Сходу, які сидять зараз на території Білорусі.

Причому одна зі спроб прорватися була доволі агресивною. Три десятки людей кидалися у польських прикордонників камінням та сліпили їх лазерами.

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Упродовж доби 25 грудня, як повідомили польські прикордонники у твітері, кордон Польщі з боку Білорусі намагалися перетнути 47 людей.

Причому на ділянці у Мельнику 28 мігрантів проривалися силою. При цьому вони кидали у правоохоронців каміння та сліпили їх лазерами.

Нагадаємо:

Ситуація на кордоні Білорусі та країн ЄС (особливо Польщі та Литви) загострилася із початку літа.

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка пропускав у країну біженців із Близького Сходу – причому цілком свідомо. А далі скеровував їх до кордонів сусідніх країн, щоб створювати там напружену ситуацію.

На початку грудня США, Велика Британія, ЄС і Канада запровадили нові санкції проти білоруської влади через цю гібридну атаку.

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