У Кам'янець-Подільському сильний буревій позривав дахи будинків: фото

Вже понад добу оперативний штаб у Кам'янець-Подільському намагається ліквідувати наслідки негоди. Загалом за минулу добу понад 200 людей заявили про руйнування внаслідок сильного буревію, що завітав у місто 5 серпня.

Чимала кількість дерев у місті повалені, а місцями потужний вітер навіть зірвав дахи з будинків.

Важливо Підтоплені будинки, повалені дерева та відсутність світла: Україною пронеслася негода

Станом на ранок 6 серпня складна ситуація була на вулицях:

Героїв Небесної сотні,

30 років Перемоги,

Гагаріна,

Північна,

Хмельницькому шосе,

Драгоманова – Лесі Українки, Данила Галицького – Огієнка, Годованця – проспекті Грушевського, Короленка – Черняхівського,

Пушкінська,

Хмельницька,

Панівецька,

Кулика,

Суворова,

Підзамче,

Торговій площі,

Свідніцького,

Смотрицька.

Там негода повалила дерева та електроопори. Мешканці більшості з вищезгаданих вилиць залишилися без електроенергії. Також є проблеми з газопостачанням. Комунальники обіцяють ліквідувати наслідки негоди якомога швидше.

Негода пройшлася Кам'янець-Подільським / Фото Кам'янець-Подільської міської ради

Зауважимо, що 4 серпня сильна злива та град накрили Хмельницький. Засмічена та стара дощова каналізація не могла впоратися з таким навантаженням. На деяких вулицях міста вода била фонтанами з-під отворів водостічних комунікацій.

Якою буде погода 6 серпня

Протягом 6 серпня більшість областей України знов перебуватимуть у полоні негоди. Спека пануватиме лише на Сході та в окупованому Криму. За прогнозами синоптиків, температура повітря в Україні триматиметься на позначках від +21 градуса до +35 градусів в залежності від регіону.