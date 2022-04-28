У Кам'янському виставили 217 іграшок на головній площі: у пам'ять про загиблих на війні дітей

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині провели акцію пам'яті дітей, які загинули внаслідок війни. Там поставили на площі 217 різних іграшок.

Саме така кількість дітей, життя яких забрало російське вторгнення після 24 лютого. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко опублікував фото з місця, де відбувалася акція.

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Те, що не пробачають

Жителі Кам'янського туди принесли не лише іграшки, а й багато інших речей. Серед того, чим могли володіти вбиті маленькі українці, були також скейти, велосипеди, самокати й багато іншого.

Це неможливо пробачити, бо вбивства дітей не пробачають,

– написав Валентин Резніченко.

У такий спосіб підтримали акцію "Спустошені подвір'я". Вона вже прокотилася світом, щоб вкотре нагадати наскільки жахливий злочин проти людяності коять Кремль і його солдати.

Акція в пам'ять про вбитих під час війни дітей / Фото Дніпропетровської ОВА

Раніше була схожа акція

У Львові наприкінці березня провели іншу акцію, якою привернули увагу до кількості вбитих росіянами дітей. Тоді під міською радою поставили багато пустих візочків. Цифра була меншою, проте не менш трагічною – 112 маленьких жертв великої війни.

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