Канада днями ухвалить рішення щодо передачі ракет CRV7 Україні
Канада днями може передати Україні списані некеровані авіаційні ракети CRV7. Проте перед цим країна має здійснити перевірку.
Міністр оборони Канади Білл Блер заявив на пресконференції 4 березня, що країна перевірить, чи зброю безпечно транспортувати в Україну. У лютому 2024 року очільник ГУР Кирило Буданов закликав надати Україні ці ракети, пише 24 Канал.
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Що відомо про передачу ракет від Канади
Зараз ми перевіряємо, чи можна ці боєприпаси безпечно транспортувати. Щойно ми це визначимо, що має відбутися протягом найближчих днів, ми якомога швидше доправимо їх в Україну,
– запевнив Білл Блер.
За його словами, перевірка триватиме декілька днів.
До речі, мовиться про 83 303 реактивні снаряди, яких Канада більше не потребує. Адже ракети вивели з експлуатації у 2000-х роках і влітку 2021 року країна почала процес їхньої утилізації. На озброєння їх прийняли ще у 70-х роках 20 століття.
Та з понад 80 тисячі ракет тільки 8 тисяч CRV7 знаходяться у відповідному стані та мають бойові частини, інші – або утилізовані, або розібрані.
Лідер консервативної партії Пьерп Пуальеврп сказав CBC, що Канада може посилити цими ракетами Україну і не утилізувати їх.
"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за списання цієї зброї, вона має бути передана Україні, яка зможе використати її для захисту суверенітету", – заявив Пьерп Пуальеврп.
Що відомо про ракети CRV7
- Канадські CRV7 – це некеровані реактивні снаряди калібру 70 міліметрів, які створені на основі американської Hydra 70. Тому ці снаряди можуть запускати з тих самих блоків, які з оригінальною американською ракетою вже інтегровані під крило українських вертольотів. Також з CRV7 можна зробити наземні пускові міні-РСЗВ. До речі, CRV7 призначена для ураження наземних цілей.
- Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що від передачі ракет Україні виграє як наша, так і канадська сторона. Адже передача CRV7 могла б заощадити кошти канадських платників податків, які планують витратити на утилізацію.
- Розвідник заявив, що CRV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії. Про основні характеристики канадської зброї читайте за посиланням.