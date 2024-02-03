Канада може передати ЗСУ ракети "повітря-земля" CRV7 замість їх утилізації, – ЗМІ

Міністерство національної оборони Канади може передати Україні авіаційні некеровані ракети CRV7. Вони можуть стати частиною майбутнього пакету військової допомоги.

Ракети CRV7 калібру 70 міліметрів призначені для ударів по наземних цілях. Їх розроблено у 1980-х роках, а на початку 2000-х років знято з озброєння.

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На балансі Міноборони Канади перебувають 83,3 тисячі таких ракет, і лише частина з них вже без боєголовок. Їх планували утилізувати, однак доцільніше буде передати їх Києву. До цього військове відомство Канади закликав лідер опозиції П'єр Пуальєвр.

Замість того, щоб канадці платили мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, боєприпаси доцільніше передати Україні, яка зможе використовувати їх для захисту свого суверенітету,

– заявив Пуальєвр.

Прихильники ідеї повідомили, що з понад 83 тисяч цих ракет близько 8 тисяч все ще мають боєголовки в хорошому стані й можуть бути надані негайно – а решту можна використати як джерело запасних частин.

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