США умиротворюють брехливого диктатора-вбивцю, – Трюдо розкритикував політику Трампа
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо критикує США за їхню політику зближення з Росією та "умиротворення Владіміра Путіна".
- Трюдо висловив стурбованість через торговельну війну, розпочату США проти Канади, та пообіцяв продовжувати підтримку України в протистоянні російській агресії.
Прем'єр-міністр Канади заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну і не похитнеться в протистоянні російській агресії. Це контрастує з позицією Вашингтона.
Трамп призупинив військову допомогу Україні, а США, ймовірно, дедалі більше зближуються з Росією. Про це у вівторок, 4 березня, заявив Джастін Трюдо, виступаючи перед журналістами. Слова політика цитує Global news, передає 24 Канал.
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Що заявив Трюдо
Прем'єр-міністр стурбований тим, що США розпочали торгівельну війну проти Канади – "свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга".
Водночас вони (США – 24 Канал) говорять про позитивну співпрацю з Росією, про умиротворення Владіміра Путіна, брехливого диктатора-вбивці,
– зазначив Трюдо.
Політик вважає російського президента "опонентом Канади", а його напад на Україну – зазіханням на міжнародний порядок, заснований на правилах та основоположних принципах ООН.
До слова, Трамп обізвав Трюдо "губернатором" і пригрозив підвищенням мит у відповідь на запропоновані канадським урядом мита на американські товари.