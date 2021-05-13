Гірше, ніж у часи "холодної війни": Канада поскаржилася на небачену шпигунську активність

Уряд Канади висловив занепокоєння через зростання іноземної шпигунської активності. Влада заявила, що стороннє втручання у внутрішні справи Канади у 2020 році досягло масштабів, які не спостерігалися з часів "холодної війни".

Таку заяву зробив директор Канадської служби безпеки й розвідки Девід Віньйо.

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Як сказав Віньйо, канадські розвідники зафіксували зростання іноземної активності у всіх ключових сферах.

Виклики національній безпеці, що постають перед Канадою, зокрема, екстремізм, іноземне втручання, шпигунство та шкідлива кібернетична діяльність – посилилися, розвинулися та у багатьох формах стали значно небезпечнішими для канадців,

– указав очільник спецслужби.

Також Девід Віньйо заявив, що суверенітету Канади найбільше загрожують дії Росії та Китаю.