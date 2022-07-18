Трюдо – пасивний гравець, – Давидюк припустив, чому Канада повертає Німеччині російські турбіни

У Канаді вирішили віддати Німеччині турбіну для газогону "Північний потік". Це викликало значний резонанс в українському суспільстві.

Політолог Микола Давидюк вважає, що рішення віддати відремонтовану турбіну – це домовленості Німеччини. Про це він сказав 24 каналу.

Увага У мінфіні Канади назвали правильним рішення віддати Німеччині турбіну для "Північного потоку"

Він вважає, що власне німці спробували подати це рішення Канаді не як антиросійське, а виключно як допомогу Німеччині.

Політолог переконаний, що це був основний мотив та поклик.

Однак я думаю, що є ще багато речей, про які нам не сказали. Це все трапилось днями, коли йшли торги по хлібу. І було кілька рішень, які пішли на користь росії, зокрема і ця турбіна,

– сказав Давидюк.

Як він пояснив, щоб росіяни "дали добро" щодо вивезення з України зерна, їм пішли на поступки.

До Канади зараз багато питань

Як додав політолог, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо був великим другом України.

"Сьогодні він просто пасивний гравець, який не допомагає і не підтримує", – додав Давидюк.

Трюдо – пасивний гравець, турбіна – вишенька на торті: дивіться відео

Канада передасть Німеччині турбіну для "Північного потоку-1"

Щоб відновити повноцінну роботу російського газопроводу "Північний потік-1", Канада вирішила передати Німеччині турбіну Siemens. Берлін дуже зрадів цьому, а от в Києві – обурилися.

Сергій Макогон заявив, що Канада піддалася тиску з боку росії. Водночас радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук зауважила, що українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу і без цієї турбіни.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що москва сприйме цей виняток з санкцій, як слабкість Заходу.

У міністерстві фінансів Канади вважають, що рішення віддати Німеччині турбіну для газогону "Північний потік" є правильним. Мовляв, дуже важливо, що його підтримали США.

Утім після оголошення резонансного рішення Канада вирішила розширити санкції проти росії за "порушення міжнародного миру і безпеки, що спричинило кризу у світі".