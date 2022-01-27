Канада продовжила військову місію UNIFIER в Україні та пообіцяла нелетальну зброю

Операція UNIFIER в Україні продовжена на 3 роки. Ба більше, у нашу країну прибудуть найближчими днями додатково 60 канадських військових.

Прем'єр-міністр уряду Канади Джастін Трюдо у середу, 26 січня, офіційно оголосив про це. І пообіцяв надати Україні нелетальну зброю та допомагати у протистоянні кібератакам.

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Канада вирішила збільшити військову допомогу Україні

У Канаді 26 січня відбулося засідання кабінету міністрів. Після цього до журналістів вийшов глава уряду Джастін Трюдо та інші міністри. Вони повідомили, що:

Місія UNIFIER в Україні (у рамках якої канадські військові передають досвід бійцям Збройних сил України та Національної гвардії) мала б закінчитися у березні 2022 року, але цього не станеться. Місію офіційно продовжили на 3 роки.

в Україні (у рамках якої канадські військові передають досвід бійцям Збройних сил України та Національної гвардії) мала б закінчитися у березні 2022 року, але цього не станеться. Місію офіційно на 3 роки. До постійної кількості у 200 військовослужбовців із Канади додадуть ще 60. Ба більше, в уряді ще подумають, чи не збільшити загалом їх до 400 – тобто вдвічі.

Найбільший внесок, який Канада зараз може дати Україні – це люди. Наші воїни підготували понад 30 тисяч українських бійців. Ми не повинні недооцінювати важливість цієї навчальної місії,

– сказала глава міноборони Канади Аніта Ананд.

канадський уряд також вирішив відправити в Україну нелетальну зброю, пообіцяв надавати розвідувальну інформацію та підтримку у боротьбі з кібератаками.

Усе це – на тлі загрози нового російського вторгнення.

Разом із цим:

21 січня Володимир Зеленський заявив, що Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу у 120 мільйонів доларів.

23 січня ЗМІ повідомили, що на тлі загрози вторгнення Росії Канада розглядає можливість надання Україні нової партії озброєння для загонів тероборони.

Та водночас Канада розпочала й евакуацію родин своїх дипломатів з України. Такі заходи, утім, назвали тимчасовими.

Тиждень тому: ЗМІ заявили, що Канада надіслала до України окремий загін спецпризначенців