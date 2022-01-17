Канада радить своїм громадянам не їхати в Україну через агресію Росії

Канада радить своїм громадянам уникати несуттєвих поїздок до України. Усе через агресію Росії, яка триває нині, як і загроза нового вторгнення.

В уряді Канади зазначили, що змінили рівень ризику для України.

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Рекомендації уряду Канаду

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію, а також нарощування військової потужності в країні й навколо неї", – радять у канадському уряді.

Уряд Канади також радить уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим, у тому числі транзитом через аеропорти Севастополя та Сімферополя.

"Канада не визнає контроль Росії над Кримом. Наші можливості щодо надання консульської допомоги канадцям у Криму вкрай обмежені", – мовиться в повідомленні.

Крім того, канадцям радять уникати будь-яких поїздок на територію ОРДЛО та прилеглі райони на підконтрольній території в межах 20 кілометрів від лінії зіткнення.

Детальніше про загострення з Росії

У Кремлі вважають, що напруженість на кордоні з Україною є надмірною. Нібито саме через це Росія і наполягає на конкретних кроках щодо договорів про стратегічну безпеку.

Також Росія зухвало пригрозила що не виключає можливості розміщення наступального озброєння просто на території України. Водночас у Кремлі заявляли, що "не збираються нападати".

У Польщі стверджували, що Володимир Путін може влаштувати провокацію схожу до підриву житлових будинків у 1999 році. Тоді це було перед другою чеченською війною.

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