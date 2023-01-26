Канада також відправить в Україну танки Leopard: назвали кількість

Канада оголосила про відправлення 4 важких танків Leopard 2A4 зі свого арсеналу в Україну. Наголосили, що необхідно посилеити українські позиції на тлі підготовки до ймовірного нового наступу окупантів навесні.

Танки допоможуть ЗСУ, які борються за свободу та суверенітет своєї країни. Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

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Ці високоякісні броньовані машини дають солдатам тактичну перевагу на полі бою завдяки своїй чудовій мобільності, вогневій потужності та живучості,

– додала Ананд.

Міністерка також оголосила про направлення канадських військовослужбовців для навчання українських екіпажів, які будуть використовувати ці танки. Однак не уточнила, куди саме їх направлять.

Leopard – це ще не все

Ананд також сказала, що Оттава передасть запасні частини та боєприпаси. Ба більше, вона залишила відкритою можливість надсилання нових танків Leopard у майбутньому.

Ці 4 танки, за словами чиновниці, відправлять в Україну "найближчими тижнями".

ЗСУ отримають сотню танків

Україна від Європи отримає орієнтовно 80 основних бойових танків Leopard на два батальйони. Зокрема, важку техніку до Києва відправить Німеччина разом з Іспанією, Нідерландами та Фінляндією. Мовиться про Leopard 2A6.

Крім того, США передадуть Україні 31 бойовий танка M1 Abrams.