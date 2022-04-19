Канада відправить в Україну важку артилерію, – Трюдо

Володимир Зеленський звернувся до уряду Канади. Він сказав, що Україна потребує зброї для захисту від росіян.

Про це сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він зазначив, що реагує на незаконні та жахливі дії Росії.

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"Канада надасть Україні важку артилерію", – заявив Трюдо.

Захід посилює тиск на Росію

Низка країн Заходу провели зустріч 19 квітня та вирішили посилити тиск на режим Володимира Путіна та ще більше ізолювати Росію. Після розмови президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав, що він вирішив з Канадою надати Україні більше артилерійської зброї.

Крім цього, зброю для України пообіцяла й Велика Британія. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що війна набуває вигляду артилерійського конфлікту.

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