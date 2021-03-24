Через отруєння Навального: Канада ввела санкції проти чиновників Росії

Канада ввела санкції проти чиновників Росії. Це зробили через отруєння опозиціонера Олексія Навального і заміну умовного терміну на реальний.
Джерело:МЗС Канади
Відповідний санкційний список опублікували на сайті міністерства закордонних справ Канади. До нього потрапило 9 осіб.
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Хто потрапив до санкційного списку
У відомстві повідомили, що санкції наклали на таких осіб:
- директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова;
- очільника Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова;
- першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка;
- генерального прокурора Ігоря Краснова;
- заступника міністра оборони Олексія Криворучка;
- заступника міністра оборони Павла Попова;
- главу управління Кремля щодо внутрішньої політики Андрія Ярина;
- главу Національної гвардії Віктора Золотова;
- повноважного представника президента в Сибірі Сергія Меняйла.
"З 24 березня 2021 року Канада вводить санкції проти російських офіційних осіб у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини, які здійснюють в Росії", – мовиться у заяві МЗС Канади міністра закордонних справ Канади Марка Гарно.
Росія відповість на санкції
Також на сайті зауважили, що всі чиновники і силовики, проти яких Канада ввела санкції, фігурували в санкційних списках США і Євросоюзу. Водночас Росія має намір відповісти на санкції Канади проти неї.
Останні санкції проти Росії
- Наприкінці березня Європейський Союз схвалив нові санкції проти Росії, Китаю та Північної Кореї і звинуватив країни у порушенні прав людини.
- США також запровадили нові санкції проти Росії через Навального та Скрипалів.