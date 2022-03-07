Канада вводить санкції проти 10 росіян, причетних до вторгнення

Канада розширює санкційний список проти росіян через військове вторгнення в Україну. Під санкції потраплять ще десятеро росіян, які причетні до війни.

Санкції мають тиснути на оточення Путіна

Про розширення санкційного списку оголосив глава уряду Канади Джастін Трюдо. Санкції спричинені вторгненням Росії в Україну.

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Трюдо заявив, що санкції торкнуться 10 росіян. Йдеться про "теперішніх і колишніх високопосадовців, олігархів та прихильників російської влади".

Разом з тим, глава канадського уряду не уточнив імена осіб, які потрапили під санкції. Він тільки заявив, що вони містяться у списку, укладеному російським опозиціонером Олексієм Навальним.

. Список Навального – це складений у 2021 році список підсанкційних осіб, які звинувачуються у корупції та порушеннях прав людини. Також у списку особи, які пов'язані з отруєнням та ув'язненням Навального.

Ці санкцій чинитимуть подальший тиск на російську владу, включаючи оточення Володимира Путіна,

– заявив Трюдо.

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