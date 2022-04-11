Канада вводить санкції проти десятків підприємств російського оборонного сектору
Джерело:CTV news
Канада запроваджує санкції проти 33 російських підприємств, що належать до оборонного сектору. Вони підтримували російське військо.
Підприємства підтримували оборонний сектор Росії прямо чи опосередковано. Про це розповіла міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Важливо Канада виділить 1,5 мільярда доларів на зброю та допомогу Україні: їхній Мінфін вніс це в бюджет
Що передбачають нові санкції
За словами політикині, заходи передбачають замороження активів та заборону на діяльність організацій, включених до санкційного списку. Зокрема:
- Московського фізико-технічного інституту,
- ТОВ "Інтеграл СПБ",
- ВАТ "Суднобудівний завод "Вимпел".
Канада завжди була і завжди буде стояти на боці України… Ці заходи є прикладом нашої непохитної підтримки України та її народу,
– сказала Жолі.
Зауважимо, після повномасштабного нападу Росії Канада ввела санкції проти понад 700 фізичних та юридичних осіб із Росії та Білорусі.
Може зацікавити – США вводять санкції проти доньок Путіна та посадовців РФ: