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      Канадська компанія медичних конопель інвестуватиме в Європу

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      Канадська компанія медичних конопель інвестуватиме в Європу для вирощування конопель, які використовуватимуть у лікуванні.
      Канадська компанія медичних конопель інвестуватиме в Європу для вирощування конопель, які використовуватимуть у лікуванні. / jahgrow.com

      Одна з найбільших у світі медичних компаній, яка спеціалізується на ліках з канабіса, Canopy Growth Corp. планує витратити понад 100 мільйонів євро на вирощування медичних конопель у Європейському Союзі.

      Про це повідомляє BNN Bloomberg.

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      Компанія хоче побудувати дві нові виробничі потужності для вирощування конопель, які використовуватимуть у лікуванні. Нові вирощувальні комплекси планують збудувати в Італії, Греції чи Іспанії.

      конопля компанія директор європа брюс лінтон
      Брюс Лінтон, головний виконавчий директор Canopy Growth Corp./ Фото Bloomberg News

      Канадська компанія медичних конопель вже має партнерство з Alcaliber SA у Мадриді, що передбачає дозвіл на використання насіння Canopy. Крім того, компанія майже закінчила будівництво фабрики в Данії, яка до кінця наступного року вироблятиме не більше 200 кілограмів конопель на тиждень.

      Як відомо, у Німеччині вживання конопель дозволене лише за призначенням медиків. З 2019 року лікарські препарати планують виробляти не тільки з імпортованого матеріалу, але також з вирощених на території країни рослин, оскільки федеральний уряд відмовився від державної монополії на імпорт, і відкрив ринок для іноземних і внутрішніх компаній.

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      Чим корисне медичне використання конопель?Основні активні речовини конопель – канабіноїди – ефективний засіб при епілепсії, розсіяному склерозі, хворобах Паркінсона, Альцгеймера та ще цілої низки захворювань та розладів. Коноплі також можуть бути дієвим знеболювальним та покращувати самопочуття, наприклад у онкохворих.

      Нагадаємо, що Канада – друга у світі зняла заборону на вживання марихуани в рекреаційних цілях. А все тому, що канадські можновладці упевнені: громадські свободи поширюються й на цю сферу, і жителі країни зможуть відповідально розпорядитися наданою свободою.

      Теги: Здоров'я Медицина Інвестиції Канада
      Джерело: 24 Канал
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