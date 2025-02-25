"Він хоче знищити наш суверенітет": понад 240 тисяч канадців підписали петицію проти Маска

Заяви Ілона Маска обурюють не тільки американців, але й канадців. Жителі Канади звинуватили мільярдера в тому, що він втручається у внутрішні справи країни. Але навіть ті, хто хотів захистити Маска, змінюють свою думку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на петицію на сайті Палати громад Канади. На момент публікації новини документ набрав 242613 підписів.

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Чому в Канаді люди виступили проти Маска

Ілон Маск має громадянство Канади. Але його хочуть позбавити канадського паспорта.

Маск займався діяльністю, яка суперечить національним інтересам Канади. Він використав своє багатство та владу, щоб вплинути на наші вибори. Тепер він став членом іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади. Тож необхідно розглянути спроби Ілона Маска атакувати суверенітет Канади,

– сказано на сайті.

Підписанти закликають прем'єр-міністра Канади скасувати статус подвійного громадянства Ілона Маска.

Петицію про позбавлення Маска канадського громадянства було опубліковано 20 лютого, і вже за п'ять днів її підписали понад 240 тисяч.

Цікаво! Канадська журналістка та письменниця Катерина Бродська виклала в Х допис, в якому закликала не позбавляти Маска громадянства, мовляв, це політичне переслідування. Але коли Маск написав їй "Канада – це не справжня країна", журналістка відповіла. "Що ж, я передумала. Якщо країна не справжня, то й громадянство не потрібне".

Маск долучився до кампанії Трампа проти Канади. Він висміяв Трюдо, назвавши того дівчиною.