Канал "Рада" ненароком "похововав" Стефанчука: той відреагував з гумором
Джерело:24 канал
В ефірі парламентського телеканалу "Рада" випадково "поховали" голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Скриншот з ефіру вже облетів соцмережі. Відреагував і сам Стефанчук.
Осоромився канал у вівторок, 11 січня приблизно о 13:00. Здебільшого люди сприйняли курйоз з гумором.
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До чого тут смерть
В ефірі обговорювали новину про смерть президента Європейського парламенту Давида Сассолі. Руслан Стефанчук коментував трагічну подію, а під його фотографією в цей момент був титр: "Раптово помер".
Мовилось, звісно, про Сассолі. Однак такий курйоз неабияк насмішив глядачів.
"Рада" насмішила глядачів / Скриншот з ефіру
Реакція Стефанчука
Голова Верховної Ради не обурився, а лише підтримав хвилю гумору. Він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці посилання на пісню "Не спеши ты нас хоронить" гурту Chaif.
Реакція Руслана Стефанчука на курйоз в ефірі / Скриншот допису
Що відомо про канал "Рада"
- Телеканал вийшов в ефір в оновленому форматі. Новою є і студія.
- Оновлене мовлення стартувало у режимі телемарафону, однак там планують запускати й токшоу.
- У ЗМІ повідомляли, що перезапуском каналу займається Олексій Семенов. Як відомо, він запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий".
- Канал вже не вперше сконфузився.
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