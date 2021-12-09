На каналі Ахметова паніка, – Лещенко про страх перед санкціями США
Джерело:24 канал
Центр протидії корупції закликає США ввести санкції щодо проросійської журналістки Наталії Влащенко. Канал Ріната Ахметова, на якому вона працює, занепокоєний.
Про це розповів в ефірі 24 каналу журналіст і колишній народний депутат Сергій Лещенко. Він зазначив, що журналістка вже давно пропагує наративи Кремля.
"Зараз на каналі Ріната Ахметова сильна істерика та паніка. Там журналістку Наталію Влащенко закликають підвести під санкції за те, що вона просуває проросійську пропаганду у своїх програмах", – повідомив Лещенко.
За його словами, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін з колегами-аналітиками веде активну кампанію, щоб покарати Влащенко.
"У неї вже не перший день, вибачте, "палає" не по-дитячому", – зазначив Лещенко.Довідка. Аналіз Центру протидії корупції токшоу "Хард з Влащенко" опублікували на сайті Atlantic Council (неурядова організація США, яка досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки).
Лещенко розповів про паніку на каналі Ахметова: дивіться відео
Аналіз програми Влащенко Центром протидії корупції
- Антизахідну пропаганду в Україні озвучують на користь олігархів. Саме вони не зацікавлені в антикорупційних та демократичних реформах.
- У 30 з 40 випусків токшоу журналістки "Хард з Влащенко" знайшли таку пропаганду.
- Головними темами програм було повторення поширених Кремлем наративів.
- До прикладу, думка про зовнішнє управління Україною звучала в 11 випусках, а теза про ймовірну експлуатацію українських ресурсів Заходом – в 6 випусках.
- Редакційна політика каналу, на думку ЦПК, полягає у навмисному запрошенні до студії спікерів, які скептично ставляться до євроатлантичного курсу України.