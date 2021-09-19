Канберра до угоди зі США і Британією висловлювала невдоволення Франції, – Міноборони Австралії
Джерело:ABC
Міністр оборони Австралії заявив, що вони висловлювали Франції невдоволення через контракт щодо підводних човнів. Зокрема стверджують, що це тривало кілька років.
Міністр оборони Австралії Пітер Даттон розповів, що його країна була "щира, відкрита і чесна". Зокрема так він коментував стосунки з Францією.
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Австралія заявила, що виражала Франції невдоволення
Даттон запевнив, зо Австралія була "щира, відкрита і чесна" у стосунках з Францією щодо багатомільярдної оборонної угоди.
Припущення про те, що занепокоєність не була відзначена урядом Австралії, просто суперечать тому, що було публічно заявлено і, звичайно ж, тому, що публічно озвучувалося протягом тривалого часу…
– заявив Даттон.
До речі, угоду між Францією та Австралією розірвали через створення альянсу між Британією, США та Австралію – AUKUS.
Коротко про створення AUKUS
- 16 вересня Австралія, Велика Британія і США оголосили про створення нового партнерства AUKUS для зміцнення співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Астралія тепер отримає за допомогою американських і британських технологій 8 підводних човнів з атомними двигунами. Також, на думку аналітиків, військовий альянс є антикитайським.
- Ба більше, раніше укладений контракт на будівництво субмарин із Францією втратив сенс – Канберра його розірвала в односторонньому порядку.
- У Парижі це розцінили як удар у спину. Тому відкликали своїх послів з Британії та Австралії.