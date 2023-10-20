Республіканці остаточно зняли кандидатуру Джордана на посаду спікера Палати представників

Члени Палати представників США від Республіканської партії зняли кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера. Він провалив 4 голосування.

Республіканці виступили за те, щоб більше не підтримувати його кандидатуру. Це таємне голосування відбулося через кілька годин після третього невдалого для голови судового комітету Палати представників. З кожним наступним він втрачав підтримку Республіканської партії.

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Хто може стати кандидатом від республіканців

Через кілька хвилин після таємного голосування голова Республіканського дослідницького комітету Кевін Герн оголосив про власну кандидатуру на посаду спікера. Раніше він теж розглядав цю можливість, але зрештою вирішив відмовитися від балотування на початку цього місяця.

Своєю чергою, депутат Джоді Аррінгтон заявив журналістам, що він також серйозно розглядає можливість балотуватися на посаду спікера і "молиться про це".

Варто зауважити, що республіканці вже понад 2 тижні не можуть обрати кандидата від своєї партії після того, як 3 жовтня 8 з них об'єдналися з демократами, щоб змістити колишнього спікера Кевіна Маккарті.

Джордан був другою спробою Республіканської партії замінити спікера. Спочатку вона висунула на цю посаду лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліза. Проте опір – переважно з боку прихильників Джордана – змусив його зняти свою кандидатуру всього через день. Скаліз 20 жовтня заявив, що більше її не висуватиме.

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Джордан прийняв результати таємного голосування

Після голосування Джордан сказав своїм колегам, що для нього було великою честю бути їхнім спікером.

Але я вважав важливим, щоб ми всі знали відповідь на питання, чи хочуть вони, щоб я продовжував виконувати цю роль. Тож ми поставили їм це питання, і вони прийняли рішення. Ми повинні зібратися разом і з'ясувати, хто буде нашим спікером, і я збираюся працювати з усіх сил, щоб допомогти цій людині, щоб ми могли допомогти американському народу,

– зазначив республіканець.

Республіканські законодавці заявили, що проведуть форум кандидатів у понеділок, 23 жовтня, а наступного дня таємним голосуванням оберуть нового кандидата на посаду спікера.

Крайній термін для оголошення кандидатури на посаду спікера – 29 жовтня опівдні. Проте наразі не зрозуміло, хто може перемогти з 217 республіканців.

"Безумовно, потрібно багато працювати. Для цього потрібно 217 голосів, і коли ви дивитеся на те, що вони зробили, ви завжди вчитеся у попередніх кандидатів, що спрацювало, а що не спрацювало. І знову ж таки, як я вже казав, першого тижня, коли спікер Маккарті був відсторонений, ми мали працювати задля єдності, а єдність полягала в тому, що в перегонах брали участь лише два кандидати", – заявив Герн, який проголосував за Джордана на всіх трьох голосуваннях.

Він додав, що республіканцям потрібен хтось, хто хоче працювати над об'єднанням та пропонує іншу перспективу. На думку Герна, він і є тією людиною.

Колишній спікер Палати представників США також є республіканцем.